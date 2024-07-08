اخبار الرياضه

المنتخب الأوليمبي "كامل العدد " .. والأجواء الإيجابية تسيطر على اللاعبين

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ياسر رشاد - القاهرة - واصل المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريباته القوية اليوم تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى باستاد الدفاع الجوي ضمن استعداداته  للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من 24 يوليو الجاري إلى 9 أغسطس المقبل .

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 و كانت صفوف المنتخب مكتملة  مع انضمام  محمد النني واحمد سيد زيزو النجمان الكبيران إلى المعسكر لليوم الثاني على التوالى ووضح سرعة انسجام النني وزيزو مع  اللاعبين فى التدريبات  وهو الأمر الذى زاد من الاجواء الإيجابية فى معسكر المنتخب الذى تسيطر عليه روح المحبة والإصرار من الجميع للدفاع بقوة عن أحلام مصر الأولمبية فى باريس .
 
شهد التدريب الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعدد من أعضاء المجلس هم : اللواء مشهور والكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب والدكتورة دينا الرفاعي .

ويختتم المنتخب معسكره الحالى الأربعاء موعد  مغادرته الى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمي بالبطولة  مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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