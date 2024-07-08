اخبار الرياضه

رابطة الأندية تعلن المواعيد الجديدة لمباريات الدورى الممتاز

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد قرارات مجلس الوزراء

الإثنين 08/يوليو/2024 - 10:54 م 7/8/2024 10:54:19 PM
رابطة الأندية

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب في بيان رسمي اليوم الإثنين المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من مسابقة الممتاز. 
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وجاء بيان رابطة الأندية كالتالي:

بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة على طلب رابطة الأندية بتعديل توقيتات المباريات نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

تم تعديل توقيت المباريات لتقام المباريات الساعة الخامسة والنصف مساءً بدلا من الرابعة، والساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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