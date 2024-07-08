رابطة الأندية تعلن المواعيد الجديدة لمباريات الدورى الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - بعد قرارات مجلس الوزراء

الإثنين 08/يوليو/2024 - 10:54 م 7/8/2024 10:54:19 PM

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب في بيان رسمي اليوم الإثنين المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وجاء بيان رابطة الأندية كالتالي:

بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة على طلب رابطة الأندية بتعديل توقيتات المباريات نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

تم تعديل توقيت المباريات لتقام المباريات الساعة الخامسة والنصف مساءً بدلا من الرابعة، والساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة.

