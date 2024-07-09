شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة عروض عبد الرحمن مجدى وعمر الساعى والان مع تفاصيل الخبر

كشف نادى الإسماعيلى عن حقيقة العروض المقدمة للاعبى الفريق عبد الرحمن مجدى وعمر الساعى من أجل التعاقد معهما في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر في الإسماعيلى، أن الإسماعيلى لم يتلق أي عرض رسمي لعبد الرحمن مجدى أو عمر الساعى في هذه الفترة، وكل ما يتم تداوله غير صحيح، مشيرا إلى أنه في حال وجود عروض لأى لاعب لن يرحل إلا بموافقة لجنة الكرة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء، لينفرد بالمركز الثالث بقائمة هدافى ترتيب الدورى المصرى على مر التاريخ برصيد 128 هدفا، حيث يتصدر حسن الشاذلى نجم هجوم الترسانة الأسبق والكرة المصرية ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري المصري، برصيد 176 هدفا، يليه حسام حسن في المركز الثانى برصيد 168 هدفا أحرزهم على مدار مسيرته الكروية، والتي زينها بارتدائه بقميص قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر من دورى nile برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجونة فى الجولة الحادية والثلاثين من بطولة دورى nile المقرر لها يوم 22 يوليو الجارى.