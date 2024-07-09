شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: ماييلى غير موقوف ومشاركته صحيحة ولا أعرف موقف إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد زاهر المدير الإدارى لفريق بيراميدز، أن كل الأحاديث المنتشرة عن إيقاف فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز غير صحيحة، لأن اللاعب لم يحصل على إنذار فى مباراة طلائع الجيش فى الدورى.

وقال أحمد زاهر، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على المكسب الكبير على فريق الاتحاد السكندرى وعدم حصول أى لاعب على إنذار من المهددين بالإيقاف، وكلهم متاحون لمباراة الأهلى التى نسعى لمواصلة الانتصارات من خلالها".

وأضاف أحمد زاهر: "فيستون ماييلى لديه إنذاران فقط وليس 3 إنذارات، والكل تحدث عن إيقافه، ولكنه لم يكن موقوفا لأنه لم يحصل على إنذار فى مباراة طلائع الجيش، والإنذاران اللذان حصل عليهما كانا أمام سموحة دور أول وثانى".

وتابع: "لا توجد معلومة لدى فى مسألة إبراهيم عادل، سواء بلعبه مباراة الأهلى أم سيسافر مع المنتخب الأوليمبى ويغيب عن المباراة، وهذه المعلومة مش معايا".