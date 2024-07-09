أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8-7-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8-7-2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلى يهزم الطلائع 2 - 0 فى البروفة الأخيرة قبل قمة حسم الدورى.

الأهلى يهزم الطلائع 2 - 0 فى البروفة الأخيرة قبل قمة حسم الدورى

وصل فريق الأهلي إلى انتصاره الثاني عشر على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يكتسح الاتحاد 4-0 ويواصل السيطرة على قمة الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري، ليحقق بيراميدز سلسلة من الانتصارات وصلت لـ 14 مباراة متتالية دون هزيمة.

فاركو يفوز على الداخلية 2 - 0 فى دورى NILE

فاز فريق فاركو على نظيره الداخلية بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت اليوم، الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري المصري.

اتحاد الكرة يتواصل مع رابطة الأندية لمناقشة إطلاق اسم أحمد رفعت على الدورى

بدأ مسئولو اتحاد الكرة التواصل مع رابطة الأندية المحترفة، ووزارة الشباب والرياضة، لطرح ومناقشة فكرة إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على النسخة الحالية من الدورى المصرى ليكون المسمى "دورى nile.. نسخة أحمد رفعت" كما سيتم التواصل والتنسيق مع الرعاة بشأن هذا الأمر.

تذكرتي تطرح تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي و بيراميدز ، المقرر لها الجمعة 12 يوليو، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 لدوري نايل للموسم الجاري 2023 – 2024.

رسميًا.. اطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على مركز شباب مسقط رأسه تخليداً لذكراه

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قراراً بإطلاق اسم الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه، تخليدا لذكراه وسيرته الطيبه طوال مسيرته الرياضية

الزمالك راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على الإسماعيلى

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثلاثين من بطولة الدورى.

الأهلي يطلب حكاماً أجانب لـ3 مباريات فى الدوري بينها مواجهتا بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي طلب حكاماً أجانب لثلاث مباريات في الدوري، وذلك بخلاف لقاء الزمالك الذي تم إلغاؤه في وقت سابق.