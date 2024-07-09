شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة استاد القاهرة: أرضية الملعب تحتاج صيانة وضغط المباريات أثر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، إن أرضية استاد القاهرة تحتاج أسبوعا لعمل الصيانة، وضغط المباريات منعنا من إعادة الصيانة للملعب، وأعد الجميع بشكل مميز للأرضية فى القريب العاجل.

وأضاف وليد عبد الوهاب فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كولر النهاردة كان شادد السلخ فى كل الناس واستاد القاهرة خد نصيبه من هذا الانتقاد، ولكن ما أقدرش أقول أن الاستاد بحالته 100%، ولكن هناك ضغطا كبيرا على أرضية الاستاد، ولا يوجد وقت للصيانة، لأن الاستاد يستقبل مباراة كل يوم".

وتابع: "استاد القاهرة يستقبل مباريات شبه يومية، وأرضية الملعب تحتاج أسبوعا للصيانة".

واختتم رئيس هيئة استاد القاهرة: "لا يوجد وقت لغلق الملعب وعمل صيانة بشكل كامل، وكنا نريد غلق المباراة قبل مباراة منتخب مصر، ولكن وزير الرياضة قال لنا لازم المنتخب يلعب عليه، ثم مباراتا المنتخب الأوليمبى وبعدها مباريات الدورى بشكل شبه يومي".