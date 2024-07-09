أزمة لؤي ناظر تشعل المدرج الاتحادي

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وكانت تقارير صحفية أكدت أن ناظر تقدم باستقالته من منصبه؛ بسبب بعض التدخلات الإدارية في عمله، وقيل إن وزارة الرياضة السعودية قبلت الاستقالة.
وبعد الحديث عن قبول استقالة ناظر، أطلق اتحاديون وسما عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بعنوان «جمهور الاتحاد يقاطع الدوري»، أكدوا من خلاله أن الحل الوحيد للرد على ما يحدث مقاطعة مباريات الدوري السعودي في الفترة المقبلة.
وانتشر «الهاشتاج» الاتحادي كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، وكتب عشاق «العميد» الآلاف من التغريدات الغاضبة؛ بسبب الوضع الحالي، لا سيما أن الفريق ينتظر أن يستعد بصورة جيدة لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، ولا يمكن حدوث هذا وسط حالة التخبط الإداري.
الخلافات الإدارية
وكان لؤي ناظر، فاز بالتزكية برئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، بعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية، واكتمال النصاب القانوني لمؤسسة أعضاء النادي، يوم الخميس 20 يونيو الماضي.
واتخذ ناظر بعض القرارات الهامة خلال الأيام الماضية، أبرزها إقالة المدرب الأرجنتيني، مارسيلو غاياردو من قيادة الفريق، والاتفاق مع الإيطالي ستيفانو بيولي، لكن ثمة بعض الخلافات الإدارية التي أوقفت عملية التعاقد مع بيولي.
وحاول ناظر الإشراف والوقوف بشكل مباشر على التعاقدات من جهاز فني ولاعبين، وجاء قرار الاستقالة بسبب محدودية صلاحياته، رغم أنه تلقى وعودا قبل الترشح للانتخابات بأنه سيكون المسؤول الأول عن كل صغيرة وكبيرة داخل البيت الاتحادي.
وقيل إن لجنة استقطاب اللاعبين طالبت ناظر بالاستماع إلى نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، الذي رفض حضور بيولي، وطالب بالتعاقد مع مواطنه كريستوف غالتييه مدرب الدحيل القطري الحالي.
المدافع البلجيكي
وكان الاتحاد قاب قوسين أو ادنى من صفقة انتقال اللاعب الدولي البلجيكي آرثر ثيت خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.
وأكمل المدافع البلجيكي الفحوص الطبية في باريس وكانت العقود قيد المراجعة، وكلها جاهزة للتوقيع.
عرقلت التعقيدات الداخلية في النادي السعودي الصفقة.
وكانت مصادر عديدة قد أكدت في الأيام الماضية أن بيولي أوصى بالتعاقد مع آرثر ثيت مدافع فريق رين الفرنسي؛ ليكون صفقة الاتحاد الأولى خلال الميركاتو الصيفي 2024.
يذكر أن نادي الاتحاد ظهر بصورة باهتة خلال الموسم الماضي، وخسر كل البطولات، وتراجع ترتيب الفريق للمركز الخامس في بطولة الدوري السعودي «دوري روشن»، التي حقق النادي لقبها في موسم 2022-23.
أسباب استقالة لؤي ناظر:
- الخلافات الإدارية التي أوقفت عملية التعاقد مع بيولي.
- حاول الإشراف والوقوف بشكل مباشر على التعاقدات.
- فوجئ بمحدودية صلاحياته، رغم الوعود بأنه سيكون المسؤول الأول.
- قيل إن لجنة الاستقطاب طالبت ناظر بالاستماع إلى الفرنسي كريم بنزيما.
- المطالبة بتحقيق رغبة بنزيما بالتعاقد مع مواطنه كريستوف غالتييه.
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