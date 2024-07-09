شكرا لقرائتكم خبر أزمة لؤي ناظر تشعل المدرج الاتحادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشعلت أزمة رئيس مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية لؤي ناظر، غضب المدرج الاتحادي، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي سيجعله يقاطع مباريات الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» خلال الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن ناظر تقدم باستقالته من منصبه؛ بسبب بعض التدخلات الإدارية في عمله، وقيل إن وزارة الرياضة السعودية قبلت الاستقالة.

وبعد الحديث عن قبول استقالة ناظر، أطلق اتحاديون وسما عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بعنوان «جمهور الاتحاد يقاطع الدوري»، أكدوا من خلاله أن الحل الوحيد للرد على ما يحدث مقاطعة مباريات الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

وانتشر «الهاشتاج» الاتحادي كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، وكتب عشاق «العميد» الآلاف من التغريدات الغاضبة؛ بسبب الوضع الحالي، لا سيما أن الفريق ينتظر أن يستعد بصورة جيدة لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، ولا يمكن حدوث هذا وسط حالة التخبط الإداري.

الخلافات الإدارية

وكان لؤي ناظر، فاز بالتزكية برئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، بعد انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية، واكتمال النصاب القانوني لمؤسسة أعضاء النادي، يوم الخميس 20 يونيو الماضي.

واتخذ ناظر بعض القرارات الهامة خلال الأيام الماضية، أبرزها إقالة المدرب الأرجنتيني، مارسيلو غاياردو من قيادة الفريق، والاتفاق مع الإيطالي ستيفانو بيولي، لكن ثمة بعض الخلافات الإدارية التي أوقفت عملية التعاقد مع بيولي.

وحاول ناظر الإشراف والوقوف بشكل مباشر على التعاقدات من جهاز فني ولاعبين، وجاء قرار الاستقالة بسبب محدودية صلاحياته، رغم أنه تلقى وعودا قبل الترشح للانتخابات بأنه سيكون المسؤول الأول عن كل صغيرة وكبيرة داخل البيت الاتحادي.

وقيل إن لجنة استقطاب اللاعبين طالبت ناظر بالاستماع إلى نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، الذي رفض حضور بيولي، وطالب بالتعاقد مع مواطنه كريستوف غالتييه مدرب الدحيل القطري الحالي.

المدافع البلجيكي

وكان الاتحاد قاب قوسين أو ادنى من صفقة انتقال اللاعب الدولي البلجيكي ​آرثر ثيت​ خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وأكمل المدافع البلجيكي الفحوص الطبية في باريس وكانت العقود قيد المراجعة، وكلها جاهزة للتوقيع.

عرقلت التعقيدات الداخلية في النادي السعودي الصفقة.

وكانت مصادر عديدة قد أكدت في الأيام الماضية أن بيولي أوصى بالتعاقد مع آرثر ثيت مدافع فريق رين الفرنسي؛ ليكون صفقة الاتحاد الأولى خلال الميركاتو الصيفي 2024.

يذكر أن نادي الاتحاد ظهر بصورة باهتة خلال الموسم الماضي، وخسر كل البطولات، وتراجع ترتيب الفريق للمركز الخامس في بطولة الدوري السعودي «دوري روشن»، التي حقق النادي لقبها في موسم 2022-23.

أسباب استقالة لؤي ناظر: