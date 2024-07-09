عناد مانشستر سيتي يعرقل صفقة النصر مع إديرسون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم موافقة اللاعب البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، على عرض النصر لضمه، بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لثالث مقابل حصوله على 30 مليون يورو سنويا، لكن يبدو أن طريق النصر نحو حسم صفقة لن يكون معبدا، بحسب تقارير صحفية.

ويتجه مسؤولو النادي العاصمي لإقناع السيتي بالموافقة على ترك صاحب الـ30 عاما لكن يبدو أن الأمر لن يكون سهلا.

العقبة الأولى

أكدت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن مسؤولي النادي الإنجليزي يرغبون في استمرار إيدرسون معهم، مشيرة إلى أن النادي يجهز له عقدا جديدا يتضمن راتبا محسنا لضمان استمراره حتى بعد نهاية عقده الجاري في صيف 2026.

رغبة السيتي في الحفاظ على لاعب بنفيكا السابق تمثل العقبة الأولى في طريق النصر لحسم الصفقة لصالحه، وإن تخطاها سيجد الثانية.

العقبة الثانية

وهي المبلغ الكبير الذي حدده بطل إنجلترا للموافقة على رحيل لاعبه والذي وصل، حسب ديلي ستار، إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

مواليد 2003

من جهة ثانية يواصل نادي النصر، رحلة البحث عن ضم صفقتين جديدتين من مواليد 2003 فما بعد، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قائمة الأجانب لأندية دوري روشن السعودي، في الموسم الجديد، بعد رفع العدد المسموح به إلى 10 أجانب لكل ناد.

وأصبح لاعب الوسط والجناح، بالتاسار رودريجيز، صاحب الـ20 عاما، والذي يلعب في صفوف راسينج الأرجنتيني، ضمن الترشيحات اللاتينية من أجل الانتقال إلى صفوف النصر، في الميركاتو الصيفي.

وذكرت شبكة Bolavip أن النصر يتابع بالتاسار رودريجيز، الذي كان لاعبا أساسيا في قائمة منتخب الأرجنتي، خلال تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل إلى أولمبياد باريس، رغم عدم استدعائه للمشاركة في الحدث الأولمبي.

وأوضح التقرير أن ممثلي النصر، تواصلوا مع مسؤولي راسينج، للتعرف على شروط صفقة رودريجيز، وتم عرض مبلغ 15 مليون دولار، لحسم الصفقة، ورغم أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 22 مليون دولار، والذي يستمر حتى ديسمبر 2027، إلا أنه في حالة التقدم بعرض رسمي، فإن النادي لن يمانع إتمام الصفقة.

بالتاسار رودريجيز: