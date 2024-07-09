شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المحفل الأول لسباقات الخيل بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق في ميدان فروسية العقيق بالباحة أمس المحفل الأول لسباقات الخيل لهذا العام ضمن مهرجان صيف المحافظة.

وشاهد الحضور انطلاق الشوط الأول مبتدئة الدرجات للخيل العربية لمسافة 1400م، حيث حقق الجواد اي اس نهام المركز الأول، والجواد اي اس وذنان المركز الثاني، ثم انطلق الشوط الثاني مفتوح الدرجات لمسافة 1400م، حيث حقق الجواد وافي المركز الأول، بيمنا حقق لواء الهيجاء المركز الثاني.

إثر ذلك انطلق الشوط الثالث مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي لمسافة 1400م، حيث حقق الجواد بواسل المركز الأول، والجواد مرزوق الفوز المركز الثاني، ثم انطلق الشوط الرابع والأخير مبتدئة الدراجات لمسافه 1400م، حيث حقق الحزم المركز الأول، بينما حقق الجواد قسامة المركز الثاني.

وفي ختام السباق كرم محافظ العقيق سالم بن طوالة الفائزين.