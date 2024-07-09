برشلونة يضغط لانتقال رافينيا إلى الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش برشلونة وضعا اقتصاديا صعبا، يحد من مساعيه لدعم صفوفه باللاعبين المميزين استعدادا للموسم الجديد، وتمثل العروض السعودية لبعض نجومه حبل الإنقاذ للنادي من تلك الأزمة الكبرى.

أحد أهم النجوم المطلوبين في دوري روشن، هو البرازيلي رافينيا، الذي فقد مكانه في التشكيل الأساس للبارسا، بتألق المراهق الموهوب لامين يامال، ويرغب النادي في التخلص منه للاستفادة من العائد المالي الكبير المعروض.

المصادر الصحفية الأوروبية كانت قد تحدثت عن عرض ضخم من الهلال تحديدا للجناح البرازيلي، وصل إلى 100 مليون يورو.

فيما لم يتم استبعاد النصر من الصورة، خاصة حال تخليه عن أندرسون تاليسكا، وساديو ماني.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية، بأن رافينيا ما زال مُصرا على الاستمرار مع البارسا، والقتال على حظوظه في اللعب، خاصة أن عقده مع الفريق ما زال ممتدا حتى 2027، ورغم أن الراتب المعروض عليه من السعودية يتخطى ضعف ما يحصل عليه في كتالونيا.

سبورت أوضحت أن البارسا يحاول جاهدا إقناع اللاعب، صاحب الـ23 بصمة تهديفية الموسم الماضي، بقبول الانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرة إلى أن وكيله السابق والمدير الرياضي الحالي للنادي، ديكو، يقود تلك المساعي والجهود بنفسه، أملا في أن يستطيع تغيير رأي اللاعب.

وما زال الهلال يرغب في ضم اللاعب البرازيلي، نظرا إلى حاجة الفريق إلى تقوية خطوط المقدمة وتحديدا الأجنحة، برغبة من المدرب البرتغالي جيسوس.