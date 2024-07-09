ليفربول يرفض التفريط في محمد صلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر ليفربول الاحتفاظ بخدمات محمد صلاح، بطلب خاص من المدرب الهولندي الجديد آرني سلوت، ورفض العروض المقدمة من أجله كافة، مهما كانت قيمتها المالية مغرية، حسب صحيفة (ميرور) البريطانية.

ورغم تبقي عام وحيد على عقده الراهن، يخطط ليفربول للاحتفاظ بخدمات النجم المصري، وتجاهل إغراءات الأندية السعودية القادمة من أجله هذا الصيف.

وكان ليفربول رفض الصيف الماضي عرضا بقيمة 148 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد السعودي.

ويعتزم ليفربول تجنب الدخول في أي مفاوضات حول محمد صلاح، إذ يستعد لغلق الأبواب في وجه الأندية السعودية الراغبة في الحصول على خدماته.

ومن المنتظر أن يبدأ ليفربول مباحثات تجديد عقد قائد منتخب مصر لعامين إضافيين.