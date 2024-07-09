ياسر رشاد - القاهرة - حجزت الجهات المعنية، مدرس بالمعاش، والمتهم برفع لافتة مسيئة أمام مقر عزاء اللاعب الراحل أحمد رفعت، اتهم فيها بعض الأشخاص بالتسبب في وفاته.

مٌدرس بالمعاش ..حجز صاحب لافتة عزاء أحمد رفعت|التفاصيل

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، أن صاحب لافتة عزاء أحمد رفعت، يدعى خالد، ويبلغ من العمر 61 سنة، مقيم بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، ومدرس بالمعاش.

وصرح مصدر أمني بأنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص لرفعه لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة، يوجه خلالها الاتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب في وفاة اللاعب المذكور بدون دليل، وأعلن المصدر أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وعلي سياق اخر ، تحقق إدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات والإنترنت بوزارة الداخلية في بلاغ الإعلامي أحمد شوبير ضد مروجي شائعة تسببه في وفاة اللاعب أحمد رفعت من خلال فريق بحث تم تشكيله لفحص صفحات الفيس بوك، التي قام أصحابها بنشر هذه الشائعة، واستدعاء أصحابها لمناقشتهم حول التهم المنسوبة إليهم.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت برقم 14/ احوال ضد مروجي شائعات تسببه في وفاة اللاعب أحمد رفعت، وذكر اسمه في الواقعة، وكلف المحامين بتقديم عدة بلاغات أخرى في كل من ذكر اسمه في واقعة أحمد رفعت.