أحمد عيد عبد الملك : أجهزة الإنعاش القلبي باتت ضرورة في الملاعب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن وفاة أحمد رفعت تسببت في حالة حزن شديدة داخل الوسط الكروي، مشيرا إلى أنه كان يجب تأجيل مباريات الدوري في الجولة الحالية، مطالبا بضرورة وجود الأجهزة الطبية وجهاز صدمات القلب داخل الملاعب، مؤكدا بأن قرار مجلس الوزراء صائب في تأخير مباريات الدوري للخامسة والنصف.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أحمد رفعت عاد من الموت ليقول للناس أنه تعرض للظلم، وأنها رسالة للجميع من أجل إصلاح المنظومة الكروية في ظل تراجع أسهم الكرة في مصر وأصبح الدوري بلا منافسة حقيقية، وابتعد الزمالك وباقي الأندية الجماهيرية عن قوتهم".

وأضاف: "نادي فيوتشر أخطأ في حق رفعت، وكان يعلم بأنه يحتاج لتصريح السفر للاحتراف في نادي الوحدة الإماراتي، ويجب محاسبته بالفعل، وكذلك نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب".

وأكمل: "سبق وتلقيت عرضا احترافيا وأنا لاعب في حرس الحدود، وكان من السهل خروجي، لكن الأمور تسير بنظام معين وفي وقتها لم يكتمل العرض للنهاية.. ووفاة رفعت كشفت العديد من الحقائق الكثيرة، ويجب اجراء فحوصات طبية شاملة على اللاعبين، وهناك أندية لا تقوم بذلك لأن تلك الخطوة ليست اجبارية على الفرق".

وواصل: "أتمنى أن تتدخل القيادات الحكومية التدخل في إصلاح المسار الرياضي، ولابد من "فرم" كل المنظومة الرياضية، وكذلك في الاعلام الرياضي".