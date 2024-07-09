يورو 2024.. ماذا يمتلك منتخب إنجلترا قبل مواجهة هولندا؟

ياسر رشاد - القاهرة - يعتمد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، على عناصر مميزة، في الخطوط الثلاث، بداية من الحارس جوردان بيكفورد، والثنائي الدفاعي كايل والكر وجون ستونز.

وفي الهجوم حدث ولا حرج، حيث يتواجد كل من ألكسندر أرنولد، ديكلان رايس، بوكايو ساكا، جود بيلينجهام، فيل فودين، هاري كين.

ورغم الكتيبة المدججة بالنجوم، وبلوغ منتخب إنجلترا نصف النهائي، لكنه لم يقنع مشجعيه والمتابعين لمشواره، بسبب سوء مستواه في كافة المباريات التي خاضها حتى الآن، خاصة على المستوى الهجومي.

وتخوض إنجلترا مواجهة ضد هولندا في دور الـ8، أملا في الوصول إلى المباراة النهائية للنسخة الثانية تواليا، حيث خسر أبناء المدرب جاريث ساوثجيت نهائي يورو 2020 على يد إيطاليا بركلات الترجيح.

ومن المتوقع ان يجري ساوثجيت، تغيير جذري، على طريقة لعب "الأسود الثلاثة" أمام هولندا، مستغلاً قدرات فودين في منتصف الملعب، بجوار جود بيلينجهام، مع الدفع بالمهاجم المخضرم هاري كين في الخط الأمامي،على ان يتم إشراك كوبي ماينو، من بداية اللقاء في التشكيل الأساسي.