مدير هيئة استاد القاهرة : سيتم غلقه من 27 يوليو حتى 8 أغسطس

ياسر رشاد - القاهرة - علق وليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي، على انتقادات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للملعب.

إقرأ أيضًا..

وتابع عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أعلم أن أرضية الملعب بها بعض المشاكل ولكنها ليست بالسوء كما صورها المدير الفني وزعلان من تصريحاته رغم أحقيته، ولكنها ليست كما صورها في الإعلام ومعرفش أسباب تصريحاته قبل مواجهة بيراميدز تحديدًا لماذا لم يتحدث في المباراة السابقة".

وأضاف أمير هشام: "كل ما أطلبه من اتحاد الكرة ورابطة الأندية أسبوع واحد فقط للراحة، ولكن هناك عوائق بسبب توالي المباريات".

واستطرد: "مش عارف أعمل صيانة للملعب، المنتخب الوطني الأول خاض تدريبات لمدة 10 أيام وبعد ذلك طلب المنتخب الأولمبي التدرب، ثم تم إعلان جدول الدوري بالكامل، فمش عارف أعمل صيانه امتى؟".

واختتم وليد عبدالوهاب: "طلبت إغلاق ستاد القاهرة الدولي من يوم 27 يوليو حتى 8 أغسطس، وسيتم إغلاق الملعب للصيانة، وسوف يتم نقل المباريات في تلك الفترة".