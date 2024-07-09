الونش : تعجلت في العودة بعد إصابتي الأولى..  وأتمني المشاركة بالسوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن كواليس إصابته للمرة الثانية بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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وقال الونش في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: " الجراح حدد لي 8 أشهر بعد أصابتي الأولى بالرباط الصليبي، ولكنني تعجلت في العودة وشاركت بعد 6 أشهر فقط نتيجة حديثي مع روي فيتوريا والذي وعدني إذا شاركت في مباراتين أو 3 قبل أمم إفريقيا سأتواجد معه".

وأضاف مدافع الزمالك:" أصابتي الثانية تعرضت لها خلال المران الأول لجوميز مع الأبيض، وخضعت للجراحة مع طبيب ماني وهاري كين".

وتابع :"مر الكثير من عملية التأهيل ولم يبقَ سوى القليل، ولكن لن أتعجل هذة المرة".

وأتم حديثه قائلا: "أتمنى اللحاق بمباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي، ولقاءات القمة أهم مباريات الموسم".