أسامة الصريط يقود الأهلي في البطولة السداسية الليبية بروما

ياسر رشاد - القاهرة - يقود النجم الليبي أسامة الصريط، فريقه أهلي بني غازي، في البطولة المحلية العربية، والمقامة في العاصمة الإيطالية روما، حتى منتصف يوليو الجاري.

ويشارك في منافسات دوري التتويج السداسي، بجانب أهلي بني غازي، كل من أندية النصر والمدينة والسويحلي والأهلي طرابلس والهلال.

وحصد النجم الدولي الليبي أسامة الصريط، لقب رجل المباراة أمام الهلال، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتألق أسامة الصريط في الجولة الأولى من الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا» المقام في إيطاليا، خاصة ان الصريط قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة في الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ضمن ميركاتو روشن 2024/2025.

ونشر أحد حسابات نادي الشباب السعودي، بوست عبر حسابه على منصة أكس، وكتب "أسامة الصريط صفقة قلعة الشباب المحتملة"، مهنئاً جماهير شيخ الأندية فخر الوطن بصفقة سوبر جديدة.

ويجيد أسامة الصريط اللعب في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع، الذي يرغب البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني للشباب في تدعيم هذا المركز في صفوف قطب الرياض الأبيض، كما تم ترشيح أكثر من لاعب أجنبي للانضمام لصفوف أقدم الفرق السعودية.

يذكر أن اللاعب الدولي الليبي أسامه الصريط، صاحب الـ 21 عاماً، يتميز باللعب في المراكز الخلفية جمعيها، خاصة مركز ظهير الأيمن أو قلب دفاع، ويلعب في قلعة أهلي بنغازي، والمنتخب الليبي.