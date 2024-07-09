عواد يطالب الزمالك بحسم موقه من تجديد عقده

ياسر رشاد - القاهرة - طلب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من عبد الواحد السيد مدير الكره تحديد موقف التجديد له حتى يحدد وجهته القادمه فى ظل تلقيه عدة عروض محلية وعربية.

وجاء استبعاد الحارس من مباراة الإسماعيلى ليبرهن على غضبه من تجاهل الإداره له رغم الإتفاق المسبق بينه وبين حسين لبيب رئيس النادي على التجديد ثم فوجئ بتجديد عقد زميله محمد صبحى أربع مواسم وعدم مفاتحته حتى وقتنا هذا فى تجديد عقده بالإضافة إلى استبعاده فى الفتره الأخيره من التشكيل الأساسي حيث طلب تحديد موقفه من البقاء أو الرحيل

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء طلائع الجيش بعد غدا الخميس فى اللقاء المؤجل من الجوله ال١٦ لبطولة الدوري الممتاز بعد حصول اللاعبين على راحه أمس عقب الفوز على الإسماعيلى بهدفين لهدف والتى أقيمت باستاد القاهره الدولى.