أحمد زاهر: مشاركة ماييلي في مباراة الاتحاد قانونية ولن نخسر أي لاعب أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، أن مشاركة الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أمام الاتحاد السكندري، قانونية ولم يكن يملك 3 إنذارات.

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وتابع زاهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "أنا من ضمن وظيفتي أسجل إنذارات اللاعبين في المباريات وماييلي لم يحصل على إنذار في الجيش، وبالتالي قد يكون خطأ من أحد المواقع الصحفية، ولكن هناك تقرير مباراة وحكم ومساعدين وتقريري، وكل هذا خال من أي إنذارات".

وأضاف أحمد زاهر: "بيراميدز لن يفقد أي لاعب أمام النادي الأهلي للإيقاف، ومن الطبيعي أن أبلغ المدير الفني قبل المباريات وتحذيره من لاعب معه إنذارين وبالتالي قد يكون معرض للإيقاف".