رئيس نادي النصر: عدم رد اتحاد الكرة على خطابنا قلة قيمة وعدم احترام

ياسر رشاد - القاهرة - قال المستشار أشرف لطفي القائم بأعمال رئيس نادي النصر، إن دوري الممتاز ب تم انتهائه منذ شهر إبريل الماضي دون معرفة موعد انطلاق الدوري الجديد أو مبارة دور ال٣٢ من بطولة كأس مصر.

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وأضاف لطفي في تصريحات مع الاعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: اسم نادي النصر كبير وعيب ما يحدث له، ونادي مصر لعب له الأسطورة محمود الخطيب بالإضافة إلى العديد من نجوم الكرة المصرية.

وتابع: نادي النصر لا يملك فريقه يواجه بيراميدز في كأس مصر، ويتبقى فقط في فريقي ٦ لاعبين فقط ولا أعلم كيف سنواجه بيراميدز.

وواصل: اتحاد الكرة قام بتأجيل مباراة بيراميدز في كأس مصر بسبب الدوليين رغم أن اللائحة تقول أنه مباريات دور ال٣٢ ستلعب بدون الدوليين ، وبفكر أودي مجلس الإدارة لخوض مباراة بيراميدز في كأس مصر.

وأردف: نحن في كارثة، واتحاد الكرة جعلني أهدر ٢ مليون جنيه في فريقي في الشهرين الذين مضوا بسبب مباراة بيراميدز، وطالبت اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة بيراميدز لما بعد شهر اغسطس، أو الاعتذار عن خوض المباراة دون عقوبات.

وأكمل: اتحاد الكرة لم يرد على الخطاب الذي تم ارساله، ومجلس الجبلاية مش فاضيين بيجهزوا نفسهم للسفر، ولا يوجد عندنا كرة قدم حقيقية ولكن شبه الكورة، ونجهز مفاجأة لمباراة بيراميدز وسأعرف اتحاد الكرة قيمة نادي النصر وتجاهلهم لخطاباتنا وهنزل الملعب بالناشئين ونحيي السلام الوطني وسنقوم بالانسحاب من مبارة بيراميدز، وعدم رد اتحاد الكرة على خطاب النصر قلة قيمة وعدم احترام