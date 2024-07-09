ميدو: تلميحات دعبس عن رفعت غير مقبولة.. أين إنسانيتكم؟

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن تصريحات وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت حول أسباب مغادرة أحمد رفعت لنادي الوحدة الإماراتي غير مقبولة.

إقرأ أيضًا..



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت خرج في تصريحات إعلامية، وأنا أعذره لأنه يحاول الدفاع عن نفسه، وأزمة أحمد رفعت تصدرت له".

وأضاف: "وليد دعبس يحاول الدفاع عن حقوق ناديه، وهذا أمر طبيعي ومن حقه.. أزمة أحمد رفعت تمس أولادنا وجميع لاعبي كرة القدم وجميع أطراف تلك المنظومة".

وتابع: "رد دعبس عن سبب مغادرة أحمد رفعت للوحدة الإماراتي غير جيد، وبه تلميح أن هناك أمر مشين حدث من اللاعب في الإمارات".

وأكمل: "نحن بذلك خرجنا عن كرة القدم، ونتهم لاعب توفاه الله وغير قادر عن الدفاع عن نفسه، ونتهمه بشكل غير مباشر بتلميحات وهو لا يستطيع الرد".

وواصل: "أحمد رفعت تعرض لضغوطات نفسية كبيرة ودخل في مرحلة اكتئاب، كما لم يكن هناك اهتمام بإعادة تأهيله نفسيًا، وهذا كان سبب رئيسي لوفاته، وحتى بعدما توفى نتهمه؟ هل ذلك له علاقة بالإنسانية والضمير؟".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أحمد رفعت بين يدي الله الآن، وليست لديه إمكانية الرد.. ازاي الكلام ده يعني؟ وبيان مودرن سبورت عن امتناع مسئوليه عن التصريحات الإعلامية محترم بس متأخر".