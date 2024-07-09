بلغة الأرقام.. هولندا الأفضل تهديفياً وإزعاجاً للحراس

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت إحصائيات نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، قوة الأربع منتخبات، قبل مباريات نصف نهائي بطولة أمم أوروبا، سواء إنجلترا أو هولندا وفرنسا وإسبانيا.

وعلى الصعيد الهجومي، فان هولندا هي الأكثر تسديدا على مرمى الخصوم بنحو (63) تسديدة وجهها لاعبيه على شباك هولندا.

ويتصدر نجم الطواحين الهولندية، كودي جاكبو، ترتيب قائمة هدافي البطولة حتى الآن، برصيد ثلاثةأهداف.

كذلك يعتبر منتخب إنجلترا هو الأفضل في دقة التمريرات بواقع 89.5 تمريرة صحيحة، و88.3 لهولندا، و86.5 لتركيا و85.3 لمنتخب سويسرا.