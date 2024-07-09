الزمالك يتمسك باستمرار سيف الدين الجزيري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة تن:"سيف الدين الجزيري مستمر مع الزمالك في الموسم المقبل، ولا توجد أي نية في الاستغناء عن خدماته خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البرتغالي جوزيه جوميز".

وأوضح أن الثنائي ناصر منسي وسامسون إكينيولا هما الأقرب للرحيل بجانب تدعيم الفريق بثنائي هجومي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد حل أزمة إيقاف القيد.