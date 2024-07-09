مفاجأة مؤكدة.. ريال مدريد تتوج بـ الكرة الذهبية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - بات من المؤكد ان الكرة الذهبية لن تخرج من ريال مدريد هذا الموسم، ويعتبر أبرز المرشحين حتى الآن جود بيلينجهام، ومن بعده الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثا إلى الفريق الملكي.

وكان ريال مدريد قد قدم موسما استثنائيا، حقق خلاله الليجا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبرالإسباني، ليعتلي الميرنجي عرش الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبا، وأيضًا هوأكثر الأندية تحقيقا للقب الليجا برصيد 36 لقبًا.

جود بيلينجهام يتوج بـ الكرة الذهبية 2024

كما ساهم في هذه الإنجازات، العديد من العناصرالمميزة المشاركة حالياً في نسخة يورو 2024، مثل الإنجليزي جود بيلينجهام، والألماني توني كروس، الذي غادر رفقه منتخب بلاده البطولة.

وكان بيلينجهام، الصفقة الاستثنائية لريال مدريد،حيث تألق بشكل لافت خلال موسمه الأول، ورغم كونه لاعب خط وسط، إلا أنه نجح في ترك بصمة قوية على المستوى الهجومي.

وشارك بيلينجهام في 42 مباراة بمختلف المسابقات مع ريال مدريد، وسجل 23 هدفا وصنع 13 أخرى، ولعب دورًا مهمًا في تتويج الملكي بلقب الليجا الإسبانية.

وتوج بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا، وأفضل لاعب في الليجا،وأفضل لاعب في الموسم من ريال مدريد الإسباني.