مدرب سويسرا مرشح لقيادة الاتحاد السعودي بعد فشل التعاقد مع بيولي

تبحث إدارة نادي الاتحاد السعودي، من أجل إيجاد بديل للمدير الفني السابق للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي بات خارج حسابات النادي.

وحسبما كشفت شبكة قنوات “الكأس” القطرية، فإن المدرب مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا في بطولة يورو 2024، دخل بقوة كمرشح لتدريب نادي الاتحاد السعودي.

ودخل المدرب السويسري، حسابات نادي اتحاد جدة، بعد خروج ستيفان بيولي من قائمة المرشحين لتدريب الفريق.

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وفشل مراد ياكين في التأهل مع سويسرا إلى نصف نهائي أمم أوروبا “يورو 2024″، بعد الخسارة أمام المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن لؤي ناظر، استقال من رئاسة نادي الاتحاد السعودي، بعد فترة قصيرة من توليه المهمة بعد انتخابه وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

وكان نادي اتحاد جدة قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الخامس برصيد 54 نقطة.