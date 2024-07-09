الزمالك يستهدف التعاقد مع سداسي الدوري المصري

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الزمالك، يسعى للتعاقد مع بعض الصفقات، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ على قناة النهار: الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر الساعي وعبدالرحمن مجدي وصفقات أخرى في الميركانو الصيفي الحالي”.

وتابع:” الزمالك يضع عينه على ثنائي نادي الإسماعيلي عمر الساعي وعبدالرحمن مجدي ، للانضمام للأبيض في الموسم الجديد”.

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وواصل حديثه:” وأيضًا من ضمن الأسماء المطلوبة داخل نادي الزمالك، محمد حمدي وأحمد أمين أوفا ثنائي إنبي، بسبب اقتناع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك بقدراتهم”.

واختتم: “وينوي الزمالك أيضًا استعادة خدمات حسام أشرف المعار إلى بلدية المحلة ومحمد محمود المعار إلى الجونة، في الصيف القادم”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم 11 يوليو الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الـ16 المؤجلة.