الوحدة الإماراتي يكذب وليد دعبس بخصوص رحيل أحمد رفعت ويؤكد: دياب تبرأ من اللاعب

كذب عامر الصعيري عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي، وليد دعبس رئيس مودرن سبورت، بشأن رحيل أحمد رفعت الذي توفي قبل أيام قليلة عن عمر يناهز الـ31 عامًا.

وكان رفعت قد انضم إلى صفوف الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة في أكتوبر 2022، إلا أنه بعد فترة قصيرة قام بفسخ العقد وعاد إلى مصر ليفاجأ بالقبض عليه بتهمة التهرب من التجنيد.

وقال الصعيري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الماتش المذاع عبر قناة صدى البلد: “هذه شهادتي أمام الله عن اللاعب أحمد رفعت، اللاعب رحل عن الوحدة لأسباب فنية وفقًا لقرار المدير الفني”.

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وتابع: “عندما تواصلنا مع نادي مودرن سبورت واستفسرنا عن كيف سنرسل المقابل بينما لم يحصل اللاعب على التصريح الخاص به، حينها أحمد دياب «رئيس رابطة الأندية الحالي » أكد أن أوراقه سليمة وسيتم إرساله، ولكن بعدها تبرأ أحمد دياب من اللاعب ولم يرد علينا”.

وأشار عضو الوحدة الإماراتي أن أحمد رفعت كان لاعب على خلق كبير ولكنه كان عصبيًا، متسائلًا: “إذا كان هناك مشكلة أخلاقية لماذا قمنا بدفع مستحقاته كاملة، ولماذا لم نلجأ للمحكمة الرياضية ونفسخ عقده؟ رحيله كان قراراً فنيًا”.