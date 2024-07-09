الونش يكشف موعد عودته ومواجهة الزمالك ضد الاهلي في السوبر الأفريقي

كشف محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعد عودته للملاعب بعد الإصابة، ويتحدث عن مواجهة الاهلي والزمالك في السوبر الإفريقي.

وقال محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك في تصريحات خلال حواره عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: هذه هي المرة الثانية التي أتعرض للإصابة بالصليبي في نفس القدم، وتعرضت للإصابة بقطع في وتر الخلفية وخضعت للجراحة مع طبيب ماني وهاري كين”.

وتابع:” أتابع برنامجي التأهيلي بشكل جيد، ولن أتعجل في العودة للملاعب”.

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وواصل:” أمامي شهر وأعود للطبيب الجراح وسنكون أنهينا فترة الـ 6 أشهر وهي الجزء الأول من التعافي من الإصابة، وسأعود للفريق حسب توجيهات الطبيب الجراح”.

وعن مباراة الاهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي:” أتمنى اللحاق بهذه المباراة أمام الاهلي، واللقاء هيكون مهم خاصًا بعد خسارتنا في نهائي الكأس”.

واختتم:” مباراة الاهلي من أهم مباريات الموسم ولكنه زي أي ماتش بالنسبة للاعب الكبير”.