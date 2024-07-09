ميدو يهاجم رئيس مودرن سبورت بسبب أحمد رفعت ويكشف سر رحيله عن الوحدة الإماراتي

شن أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا قويًا ضد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت بسبب تصريحاته الأخيرة عن الراحل أحمد رفعت.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، أن وليد دعبس، يحاول الدفاع عن نفسه لذلك خرج بهذه التصريحات وهذا أمر طبيعي ومن حقه.

وشدد على أن تصريح دعبس عن سبب مغادرة أحمد رفعت للوحدة الإماراتي غير جيد، وبه تلميح أن هناك أمر مشين حدث من اللاعب في الإمارات وهذا خروج عن كرة القدم واتهام للاعب توفاه الله.

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وأوضح أن رفعت تعرض لضغوطات نفسية كبيرة ودخل في مرحلة اكتئاب، كما لم يكن هناك اهتمام بإعادة تأهيله نفسيًا وهو السبب الرئيسي في وفاته.

وأشار ميدو الى أنه تواصل مع وليد دعبس حتى يفسر له لماذا قال تلك التصريحات وأن يكون لديه حق الرد، لكنه لم يرد عليه.

وأضاف نجم الزمالك السابق: “مسئولو الوحدة الإماراتي أقسموا لي بأن أحمد رفعت لم يتصرف أي تصرف غير سليم، وأن اللاعب غادر النادي لأسباب فنية فقط، والمدرب وجد أن كيمياء اللاعب لا تتناسب مع غرفة ملابس الفريق فقط، لكن رفعت لم يتصرف أي تصرف غير جيد”.