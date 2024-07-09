موقف ميسي النهائي من مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن موقف قائد التانجو ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، من خوض مباراة كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره كندا، صباح يوم الأربعاء العاشر من يوليو، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان قد تأهل منتخب الأرجنتين لنصف النهائي بالفوز على الإكوادور بركلات الترجيح (4-2).

بينما الفريق الكندي وصل لنصف النهائي بالفوز على فنزويلا بركلات الترجيح (4-3).

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة كندا صباح يوم الأربعاء المقبل: ” ليو ميسي أصبح جيدًا الآن، إنه أساسي بالنسبة لنا، لقد أنهى ليو المباراة الماضية بشكل جيد، إنه بخير وغدًا سيكون في التشكيل أساسيًا”.

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وتايع: “الأمر بمنتهى السهولة مع ميسي، نتخذ القرارات بشكل سريع معه، إذا كان جاهزًا فسيلعب دائماً، ليس لدي أي شكوك وإذا لا فلن يشارك”.

واختتم حديثه: “دائمًا أتحدث مع ميسي وأساله إذا كان بخير سيلعب، أنا أتحمل المسؤولية كاملة، لن يثقل ذلك على عاتقي”.