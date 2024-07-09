كولر يكشف سبب غياب الشناوي وكهربا عن تشكيل الأهلي لمواجهة الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أبدى المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، سعادته بالفوز على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أداء الفريق تحسن في الشوط الثاني، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين وأجريت عدة تغييرات من أجل زيادة الفاعلية الهجومية والضغط، مما ساهم في تسجيل هدفي الفوز".

وأضاف: "مصطفى شوبير أدى بشكل جيد، وأود أن أشكره على هذا الأداء خاصة في الشوط الأول، لأنه حافظ على نظافة شباكه بتصديه لعدة محاولات من المنافس".

وعن غياب الشناوي وكهربا، أتم مارسيل: "كهربا خاض تدريبات منفردة لمدة أسبوع، وأمس فقط شارك في التدريبات الجماعية، لذا كان من الصعب أن يشارك اليوم، وبالنسبة للشناوي فإنني لا أرغب في وضع مصطفى شوبير على الدكة بعيدًا عن حساسية المباريات، كما أنني اتفقت مع الشناوي على منحه بعض الراحة كل فترة".

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل في مباراة الجولة 30 بالدوري المصري الممتاز.

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