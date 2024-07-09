كولر يكشف اتفاقه مع الشناوي وحارس الأهلي الأساسي لمباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مدرب النادي الأهلي، مارسيل كولر، اتفاقه مع محمد الشناوي، والحارس الذي سيشارك بشكل أساسي في مباراة بيراميدز المقبلة.

وأوضح كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن محمد الشناوي سيكون الحارس الأساسي للأهلي في لقاء بيراميدز المقبل، كما أبدى سعادته بمستوى وسام أبو علي وتسجيله الأهداف، مؤكدًا أنه ينتظر منه الكثير في الفترة المقبلة.

وعن مباراة بيراميدز المقبلة، قال: "لقاء مهم جدا، لأنه أمام المنافس المباشر، وأنا منحت اللاعبين راحة غدا، وبعدها سوف نستعد ونحضر أنفسنا جيدًا لمباراة بيراميدز من خلال دراسة المنافس وطريقة لعبه، وهدفنا سيكون الفوز في المباراة بكل تأكيد".

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل ضمن مواجهات الجولة 30 بالدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

كولر يكشف سبب غياب الشناوي وكهربا عن تشكيل الأهلي لمواجهة الطلائع

"زيارة الخطيب".. أسباب فشل انتقال الراحل أحمد رفعت للأهلي