ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات بعد الفوز على طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين الشحات وكري وليد، لكشف المنشطات عقب مباراة طلائع الجيش.

وفاز النادي الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل، ضمن مواجهات الجولة 30 بالدوري المصري الممتاز.

وشارك حسين الشحات بديلا لأحمد عبد القادر بالدقيقة 46، بينما لم يشارك كريم وليد "نيدفيد" في لقاء طلائع الجيش.

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر يلاقي نظيره بيراميدز في المباراة المقبلة باللقاء المؤجل من الجولة 14 بالدوري الممتاز.

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