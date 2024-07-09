الموعد والقناة الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا بنصف نهائي يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يلتقي منتخب إسبانيا نظيره منتخب فرنسا عند العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي يورو 2024.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة إسبانيا وفرنسا على Bein Sports MAX HD1.

وتأهل منتخب إسبانيا لدور نصف النهائي بعد الفوز بثنائية مقابل هدف على منتخب ألمانيا.

وعلى الجانب الآخر تأهل منتخب فرنسا للدور ذاته بعد الفوز على البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة (5-3).

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