"حد يلحقه".. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور لاعب الإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

علق عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي على أزمة محمد حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بعد تعرضه لضغط نفسي نتيجة استبعاده عن المشاركة مع الدراويش.

وكتب أحد الجماهير عبر منصة "إكس":"حد هيلحق محمد حسن ويتعظ من قصة أحمد رفعت؟ ولا الناس هتتحرك بعد لما لا قدر الله يحصله حاجة برضه؟ ماهو اصل محدش بيتحرك إلا لما الكارثة تحصل".

كما علق آخر على أزمة نجم الدراويش:"لسه ماوقعش في الملعب، ولا سمعنا خبر حزين، ربنا يحميه ويحفظه، لاحول ولاقوة الابالله".

وكان محمد حسن نشر أستوري عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام " صورة ليده معلقًا: "ده برضه أحد أعراض الضغط النفسي اللي الواحد بيشوفه، بقالي شهر ونصف ممنوع من التمرين وإني أمارس الحاجة إللي بحبها لمجرد إن في شخص قرر ده بدون سبب يعمل كده، من كتر الزعل إن الواحد يكتم جواه الجسم يبدأ يتكلم ويشتكي ده حال ناس كتير بتقابل في شغلها ناس مريضة نفسيا وبطلع مرضها عليك، أنا بقول لأي حد يحصل معاه كده متكتمش جواك ومتجيش على نفسك عشان حد مبيخافش عليك وعلى زعلك.. القهر ده إحساس وحش أوي ربنا ما يكتبه على حد، ربنا اسمه العدل لو حقك مخاتدوش في الدنيا في الأخرة هتاخده أضعاف، ربنا يرحمك يا رفعت يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".