"حالتها متراجعة".. تفاصيل الأزمة الصحية لوالدة الراحل أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تمر والدة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر بأزمة صحية عقب وفاة نجلها يوم السبت الماضي بعد تدهور حالته.

وقال هاني حتحوت في تصريحات عبر برنامج الماتش المقدم على قناة صدي البلد :" والدة أحمد رفعت تمر بحالة صحية متراجعة، ونتمني لها الشفاء والعودة لنا بالسلامه".

ووجه حتحوت رسالة لها :"ادعي لأحمد هو في مكان أحسن، وأكيد كل ما مر به خلال الفترة الاخيرة من تعب وضغوطات هيكون عند ربنا،ادعي وأثبتي واحنا معاكي".

وتعرض أحمد رفعت لأزمة قلبية سابقة، وتوقف قلبه خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتى أقيمت يوم 11 مارس الماضي.