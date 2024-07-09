"قبل رحيل أحمد رفعت".. الإهمال يتسبب في وفاة 6 لاعبين مصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

موت الملاعب من أكثر المشاهد المؤثرة بالنسبة للجمهور، وينتج ذلك نتيجة الإهمال، فيغيب الأطباء في بعض الأحيان وسيارة الإسعاف والمعدات اللازمة البعض الآخر.

وكان أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت آخر المنضمين لقائمة المصريين الراحلين عن الملاعب، حيث توفي يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 31 عاما.

رحيل أحمد رفعت يزلزل الكرة المصرية

بدأت القصة بسقوط رفعت في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري يوم 11 مارس 2024 دون الالتحام مع أي لاعب، وبعد صراع مع الموت عاد أحمد مرة أخرى للحياة.

وفي صباح السبت 6 يوليو زلزل خبر وفاة أحمد رفعت الكرة المصرية، حيث لم يتوقع أي شخص موت العائد من الموت.

سامي سعيد وهبوط الدورة الدموية

في عام 2022 سقط سامي سعيد لاعب فريق مطروح في مباراة المصري السلوم ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة، ليسرع الموجودين في نقل اللاعب للمستشفى لكنه فارق الحياة.

وصرح رئيس نادي مطروح لـ "الخليج 365"، أن "سعيد" توفى نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، لذا أعلن الحداد بالنادي لمدة 3 أيام.

فاروق عكاشة يبتلع لسانه

فى ديسمبر 2013، شهدت الدقيقة ‏18‏ من الشوط الثانى لمباراة البدرشين والحوامدية فى إطار منافسات دوري كرة القدم للقسم الثانى، وفاة فاروق شريف محمد عكاشة لاعب البدرشين الحياة بعدما ابتلع لسانه عن عمر يناهز 30 عاما.

وقال المدرب العام لمركز شباب البدرشين، مدحت مهدي، أنه حاول إنقاذ اللاعب بمساعدة المدير الفني، بوضع "حذاء" في فم "عكاشة"، لكنهم فشلوا، وفارق الحياة قبل أن تصل سيارة لنقله للمركز الإسلامي الطبي بالبدرشين على بعد كيلو متر من ملعب البدرشين.

بلع اللسان يتسبب في وفاة الصعيدي

سقط لاعب مركز شباب دقرن على الأرض، سعيد الصعيدي، وابتلع لسانه وفارق الحياة، قبل أن يسعفه أصدقائه، وتحول نهائي دوري الاتحاد الإقليمي لمراكز الشباب 2014 إلى عزاء، في ظل غياب سيارة الإسعاف.

الإهمال يرفع إسراء حسني للسماء

في نوفمبر 2015، توفت إسراء حسني لاعبة كرة القدم النسائية بنادي الصيد الرياضي أثناء مشاركتها في مباراة أمام مركز شباب الخولي، وذلك على أرضية ملعب مركز شباب الجابرية إثر ابتلاع لسانها، حيث شهدت المباراة غياب سيارة الإسعاف وطبيب الفريق.

وأكد أصدقاء إسراء بالفريق حينها لـ مصرواي"، أن الإهمال وعدم وجود طبيب أو سيارة إسعاف السبب الرئيسي في وفاتها، حيث تم نقلها إلى المستشفى الخيري بالمحلة في سيارة خاصة على نفقتهم.

محمد هاني الكوري ضحية غياب سيارة الإسعاف

شهدت مباراة السكة الحديد وأبناء قنا بملعب النحاس في الإسكندرية، وفاة اللاعب محمد هاني الكوري لاعب السكة بعدما ابتلع لسانه في يناير 2021.

وحينها بدأت المباراة دون وجود سيارة إسعاف تتدخل لإنقاذ اللاعب، وأعلنت لجنة المسابقات بمنطقة الأسكندرية لكرة القدم، تأجيل مباريات نادي السكة الحديد في جميع مسابقات قطاع الناشئين لمدة ثلاثة أيام حدادًا على اللاعب.