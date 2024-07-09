ملف رياضة الخليج 365.. عزاء أحمد رفعت.. سقوط لاعب الأهلي.. وسبب غياب الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الإثنين، أبرزها عزاء أحمد رفعت، وسقوط لاعب الأهلي في إحماءات الفريق لمواجهة طلائع الجيش، وفوز الأهلي بثنائية

ونعرض لكم أبرز الأخبار التي نشرت أمس:

مرتضى منصور يوجه رسالة إلى الرياضيين بخصوص عزاء أحمد رفعت

كتب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، منشورًا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يطالبه فيه الرياضيين بالتواجد في عزاء اللاعب الراحل، أحمد رفعت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سقوط لاعب الأهلي قبل دقائق من مواجهة طلائع الجيش (صور)

شهدت عمليات إحماء النادي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش سقوط الظهير الأيمن محمد هاني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كولر يكشف سبب غياب الشناوي وكهربا عن تشكيل الأهلي لمواجهة الطلائع

أبدى المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، سعادته بالفوز على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بيان رسمي.. مودرن سبورت يصدر قرارا عاجلا حول أزمة وفاة أحمد رفعت

أصدر نادي مودرن سبورت "فيوتشر سابقا"، بيان جديد حول تفاصيل وفاة أحمد رفعت، لاعب الفريق وأسباب ما تعرض له في الفترة السابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"كان يرغب في العودة".. مدرب الوحدة الأسبق يكشف سبب رحيل أحمد رفعت عن الفريق

تحدث مدرب فريق سيرو بورتينيو الحالي والوحدة الإماراتي الأسبق، مانويل خيمينز، عن سبب رحيل أحمد رفعت عن الفريق حينها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يفوز بثنائية على طلائع الجيش

فاز فريق الأهلي بهدفين نظيفين على نظيره طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مفاجأة في أزمة حصول مهاجم بيراميدز على 3 إنذارات (مستند)

وضح المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز، أحمد زاهر، حقيقة الخطأ الإداري في لقاء الاتحاد السكندري، وحصول ماييلي على 3 إنذارات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هتافات ولافتات.. كيف نعت جماهير الأهلي أحمد رفعت في مباراة طلائع الجيش؟ (صور)

حرصت جماهير النادي الأهلي على نعي الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، في مباراة طلائع الجيش.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات بعد الفوز على طلائع الجيش

خضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين الشحات وكري وليد، لكشف المنشطات عقب مباراة طلائع الجيش.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا