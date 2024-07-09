شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى كامل العدد.. والننى وزيزو يحفزان اللاعبين فى المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الأوليمبي تدريباته القوية اليوم تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى باستاد الدفاع الجوي ضمن استعداداته للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من 24 يوليو الجاري إلى 9 أغسطس المقبل.



وكانت صفوف المنتخب مكتملة مع انضمام محمد النني وأحمد سيد زيزو إلى المعسكر لليوم الثاني على التوالى ووضح سرعة انسجام النني وزيزو مع اللاعبين فى التدريبات، وهو الأمر الذى زاد من الأجواء الإيجابية فى معسكر المنتخب الذى تسيطر عليه روح المحبة والإصرار من الجميع للدفاع بقوة عن أحلام مصر الأولمبية فى باريس.



وشهد التدريب جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعدد من أعضاء المجلس هم: اللواء حلمي مشهور ومحمد بركات المشرف على المنتخب والدكتورة دينا الرفاعي.



ويختتم المنتخب معسكره الحالى الأربعاء موعد مغادرته إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17 يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمي بالبطولة مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.