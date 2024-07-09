شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن مباريات ودية استعدادا للجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

طالب إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، بتوفير مباريات ودية لتجهيز اللاعبين لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى في الأسبوع الحادى والثلاثين من دورى nile.

ويسعى إيهاب جلال لتجهيز كل اللاعبين بدنيا وفنيا خلال الفترة الحالية، حيث إن الإسماعيلى لن يلعب أي مباراة رسمية حتى 22 يوليو القادم، ويأمل في استغلال هذه الفترة من أجل إعادة الفريق للنتائج الجيدة.

ويبدأ فريق الإسماعيلى غدا الأربعاء، الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء.

وتنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 4 مباريات قوية في هذا الموسم من منافسات بطولة دورى nile، والذى يحتاج خلالها الدراويش لـ6 نقاط لضمان البقاء في البطولة بالموسم المقبل.

مباريات الإسماعيلى المتبقية في بطولة الدورى:

الإسماعيلى مع الجونة 22 يوليو

بلدية المحلة مع الإسماعيلى 30 يوليو

الإسماعيلى مع المقاولون العرب 13 أغسطس

سموحة مع الإسماعيلى 16 أغسطس