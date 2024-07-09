شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: خاطبنا 5 دول أوروبية لتعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه تمت مخاطبة 5 دول، هي: فرنسا والبرتغال وإسبانيا إنجلترا وإيطاليا، لاستقدام طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز الجمعة المقبل.

وأكد أحمد زاهر المدير الإدارى لفريق بيراميدز، أن كل الأحاديث المنتشرة عن إيقاف فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز غير صحيحة، لأن اللاعب لم يحصل على إنذار فى مباراة طلائع الجيش فى الدورى.

وقال أحمد زاهر، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على المكسب الكبير على فريق الاتحاد السكندرى وعدم حصول أى لاعب على إنذار من المهددين بالإيقاف، وكلهم متاحون لمباراة الأهلى التى نسعى لمواصلة الانتصارات من خلالها".

وأضاف أحمد زاهر: "فيستون ماييلى لديه إنذاران فقط وليس 3 إنذارات، والكل تحدث عن إيقافه، ولكنه لم يكن موقوفا لأنه لم يحصل على إنذار فى مباراة طلائع الجيش، والإنذاران اللذان حصل عليهما كانا أمام سموحة دور أول وثان".

وتابع: "لا توجد معلومة لدىّ فى مسألة إبراهيم عادل، سواء بلعبه مباراة الأهلى أم سيسافر مع المنتخب الأوليمبى ويغيب عن المباراة، وهذه المعلومة مش معايا".