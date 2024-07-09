شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: الفار يحرم الأهلى من ثلاثية ويتغاضى عن ركلة جزاء للاتحاد أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن الـVAR ضرب موعدا للظهور المثير للجدل في لقاءات الإثنين بختام الجولة الـ30 من عمر الدوري، حيث شهدت اللقاءات الثلاثة أكثر من قرار تحكيمى مؤثر.

وقال عقل: إن مواجهة الأهلي وطلائع الجيش التي أدارها حكم الدرجة الأولى حمادة القلاوى وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، ظهر فيها بشخصية حاسمة وسيطر على اللقاء بشكل جيد، وأشهر بطاقة إنذار في اللقاء من نصيب لاعب الطلائع محمد سمير في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، كما تدخل الـVAR بشكل جيد طبقا للبروتوكول في الدقيقة 74 عندما استدعى الحكم إلى شاشة المراجعة في هدف الأهلي الثالث الذى أحرزه وسام أبو علي، لكن هناك لمسة يد على وسام قبل أن يسدد الكرة داخل المرمى، فعاد الحكم وألغى الهدف وقرر استئناف اللعب بركلة حرة مباشرة.

وفي لقاء الاتحاد السكندري وبيراميدز ضرب الـVAR للغياب المؤثر في اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق السماوي برباعية نظيفة، وقد أدارها الدولي محمود البنا والذى تعرض لاختبار مؤثر عندما أغفل احتساب ركلة جزاء لصالح أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد، وكان يجب أن يتدخل الـVAR طبقا للبروتوكول، وأيضا كانت هناك زاوية رؤية مناسبة للحكم والمساعد الأول، ويعد هذا الخطأ الأبرز باللقاء، ويؤخذ على الـVAR عدم تدخله طبقا للبروتوكول في المخالفة الأبرز باللقاء، رغم أنه راجع اللعبة وأكد للبنا عدم وجود خطأ في اللعبة، وبعدها أشار البنا إلى استمرار اللعب، كما راجع الفار أهداف المباراة بشكل جيد.

مباراة فاركو والداخلية أدارها حكم الدرجة الأولى وائل فرحان، وانتهت بفوز فاركو بهدفين دون رد، وظهر الحكم بشخصية حاسمة، وبذل جهدا بدنيا كبيرا للتواجد في المكان المناسب، رغم أنه أحيانا كان يجد صعوبة في متابعة الهجمات المرتدة السريعة وأحسن تقدير الأخطاء الفنية والإدارية خلال فعاليات اللقاء كما سمح باستمرار اللعب، وأتاح الفرصة بشكل جيد أكثر من مرة خلال فعاليات اللقاء، وفي الدقيقة 56 أشهر البطاقة الحمراء "إنذار ثان" للاعب الداخلية كريم يحيى بعد سابق إنذاره في قرار رائع من الحكم.