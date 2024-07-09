شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: الأهلى محق فى طلب حكام أجانب هذه الفترة والأخطاء كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح الحكم الدولى السابق، أن الأندية محقة فى الشكوى من أخطاء الحكام هذه الفترة لكثرة الأخطاء التى تشهدها المباريات، ومن حق الأهلى المطالبة بحكام أجانب فى ظل هذه الأخطاء.

وقال عصام عبد الفتاح، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تصريحاتى عن كلاتنبرج لم أقصد بها أنه جامل الأهلى، ولكن عند شرح هدف مباراة فاركو حاول كلاتنبرج رسم الخطوط بشكل خطأ، فهو لم يحصل على رخصة الفار وليس محاضرا فنيا وهو مش من مستوايا التحكيمى".



وأضاف عصام عبد الفتاح: "أعلنت عدم تعاونى مع كلاتنبرج ورحلت قبل حضوره بيوم، والاتحاد السعودى حذر اتحاد الكرة من خطورة التعامل مع كلاتنبرج".



وتابع: "محمود عاشور أفضل حكم تقنية فيديو فى مصر وأفريقيا ومن أفضل حكام الفار فى العالم تعرّض لإيقاف لـ8 أشهر وتعرّض لقهر كبير وتعنت بالإبعاد عن المباريات".



وعن فترته، قال: "فترة إدارتى للتحكيم كانت الأصعب على الإطلاق فى الدورتين، وهناك وجوه جديدة تستطيع قيادة إدارة التحكيم مثل سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وغيرهما، ولكن مع مساندة حقيقية من كبار التحكيم للعبور لبر الأمان".



وأضاف: "التحكيم المصرى كان أكثر تحكيم بيتطور، ولكن الناس فى مصر مش عاوزاه يتطور، ولا يوجد من يدافع عن منظومة التحكيم، وعلشان التحكيم يكون مميز لازم يكون اتحاد الكرة أقوى من الأندية ويدافع عن الحكام ولا يسمح بأى هجوم عليه".



وتابع: "لا يوجد تطوير فى التحكيم فى الوقت الحالى، والأهلى محق فى طلب حكام أجانب فى هذا الوضع وكل الأندية لها الحق فى البحث عن الحكام الأجانب، لأن هناك أخطاء كثيرة فى الوقت الحالى".



وأضاف: "لا ألوم كلاتنبرج ولا بيريرا على ما وصل إليه التحكيم ولكن ألوم من أسند لهم هذه المهمة دون أن يقرأ أو يعرف حجم إمكانياتهم والسيرة الذاتية لكل واحد منهم".



واختتم عصام عبد الفتاح تصريحاته قائلا: "عاوز أسأل البرتغالى بيريرا إزاى يخلي حكم دولى زى محمود البنا وأحمد الغندور 60 يوما دون إدارة أى مباراة".