شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص بطولات وملاعب لذوى الإعاقة فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية تخصيص ملاعب وبطولات على صعيد جميع الألعاب الفردية والجماعية لذوى الإعاقة.

وتنطلق البطولات لذوى الإعاقة على مدار فترة إقامة المهرجان وتوزيع الجوائز على الفائزين فى المنافسات.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.