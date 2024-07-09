شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يجرى عملية غضروف الركبة ويؤكد: يُبتلى الرجل على حسب دينه والان مع تفاصيل الخبر

أجرى أحمد الشيخ لاعب وسط الإسماعيلى، عملية جراحية ناجحة فى غضروف الركبة مساء الإثنين، بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب فى ألمانيا حاجته لإجراء العملية من أجل العودة للتدريبات فى الفترة المقبلة.

وكتب أحمد الشيخ عبر "ستورى فيس بوك": "يُبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان فى دينه صلبا اشتد به بلاؤه، وإن كان فى دينه رقة ابتلى على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وعلى جانب آخر، طالب إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، بتوفير مباريات ودية لتجهيز اللاعبين لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى في الأسبوع الحادى والثلاثين من دورى nile.

ويسعى إيهاب جلال لتجهيز كل اللاعبين بدنيا وفنيا خلال الفترة الحالية، حيث إن الإسماعيلى لن يلعب أي مباراة رسمية حتى 22 يوليو القادم، ويأمل في استغلال هذه الفترة من أجل إعادة الفريق للنتائج الجيدة.

ويبدأ فريق الإسماعيلى غدا الأربعاء، الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء.