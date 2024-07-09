شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يكثف البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الطلائع بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والطلائع في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز السابع فى جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 24 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 25.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 30.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والطلائع في الدوري

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما تعادل الطلائع سلبياً مع الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة للدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.