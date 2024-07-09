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هاني العقبي: أناشد وزير الرياضة بالتعجل في إعلان نتيجة التحقيقات في أزمة أحمد رفعت

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ياسر رشاد - القاهرة - ناشد هاني العقبي نجم الكرة المصرية السابق، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التعجل في كشف ناحية التحقيقات بشأن أزمة الراحل أحمد رفعت.

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وقال العقبي في تصريحات مع الاعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: بناشد الدكتور أشرف صبحي، أن يعتبر أحمد رفعت مثل إبنه، وأن يتم التعجل في الكشف عن ناحية التحقيقات ومحاسبة المسؤول على ما وصل إليه أحمد رفعت.
وتابع: كلنا ثقة في لجنة. تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور أشرف صبحي وزير ، وأتمنى أن يتم الإعلان سريعا عن نتيجة التحقيقات وإعلان المتسبب في ذلك للجميع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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