مكي يكشف التحديات التي واجهت حرس الحدود للتأهل للدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد مكي، المدير الفني السابق لحرس الحدود التحديات التي واجهت فريقه للتأهل للدوري الممتاز هذا الموسم.

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وقال محمد مكي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "دوري المحترفين هو دوري مستحدث، كنا في الماضي قد تعودنا على خوض دوري الدرجة الثاني بشكله الطبيعي، من 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب الصدارة فيهم".

وأضاف: "منذ موسمين تأهلت مع حرس الحدود إلى الدوري الممتاز، لكننا كنا في مجموعة بحري، والمنافسة لم تكن بنفس هذه الشراسة، وعدد الفرق كان مختلف أيضًا".

وتابع: "المنافسة على التأهل للدوري الممتاز هذا الموسم كانت صعبة للغاية، خصوصًا أن عدد المباريات كان قليلًا، وبعض الفرق بعد عدة جولات تجد نفسها خارج المنافسة".

وأكمل: "في حرس الحدود من الصعب أن نتفاوض مع لاعبين ونتعاقد معهم بأسعار كبيرة، جميع لاعبي فريقي تعاقدنا معهم في صفقات انتقال حر.. فقط تعاقدنا مع لاعب واحد".

وأتم محمد مكي تصريحاته قائلًا: "الفريق الأول لحرس الحدود يتدرب في القاهرة ويخوض مبارياته في الإسكندرية، وذلك من أجل استقطاب اللاعبين وتسهيل التعاقد معهم، بالإضافة إلى تقليل عدد المغتربين في الفريق".