ستوري النجوم.. تهنئة ميدو.. الترحم على أحمد رفعت.. واحتفالات أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شارك نجوم كرة القدم متابعيهم اليوم الإثنين عدداً من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر عدد كبير من لاعبي الكرة في مصر وهم يترحمون على أحمد رفعت، فيما ظهر ميدو وهو يحتفل بعيد ميلاد نجله علي وهو يُهنيء مؤمن سليمان بالتتويج بالدوري العراقي بخلاف مشاركة المحترف الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي متابعيه احتفالاته مع الجماهير عقب المباراة.

ويمكنكم الاطلاع على الصور بمشاهدة الألبوم أعلاه:

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