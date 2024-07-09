"حضر إبنه والمجلس القديم وغاب النجوم".. بأبزر لقطات عزاء مرتضى منصور للراحل أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

أقام مرتضي منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك عزاء للنجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر مساء الإثنين في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وشهد العزاء حضور إبنه أحمد مرتضي منصور وبعض أعضاء المجلس السابق، إلى جانب غياب تام من أسرة اللاعب وكذلك نجوم الرياضة.

وتوفي أحمد رفعت بعد تدهور حالة قلبه الصحية مرة ثانية، ليعلن نادي مودرن سبورت وفاته في بيان رسمي في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.

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